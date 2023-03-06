Російське військове командування значною мірою покладалося на сили ув’язнених ПВК «Вагнера» щодо лобових атак піхоти. Ймовірно, Росія продовжить найближчими місяцями постачати на фронт нерегулярні угруповання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Незрозуміло, наскільки боєздатними будуть сили «Вагнера» після кульмінації російських операцій під Бахмутом. Таким чином, сили «Вагнера» також можуть вимагати значного відновлення. Те, що російські звичайні сили покладалися на Вагнера у проведенні атак і наступі в Бахмуті, виснажило ключове пом’якшення обмежень звичайних російських збройних сил.Російські сили раніше покладалися на нетрадиційні сили «ЛДНР», чеченських підрозділів та ПВК «Вагнера» у кампаніях виснаження із захоплення Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська, кампанія із захоплення Бахмута являла собою серйозний перегин залежно російських збройних сил від угруповань.Засновник ПВК Євген Пригожин заявив 4 березня, що російські війська не зможуть захопити Бахмут і лінія фронту впаде, якщо сили «Вагнера» припинять бойові дії.Нагадаємо, що Бахмут залишається пріоритетною метою для ворога. Але досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що противник завдає шкоди інфраструктурі в районі міста.Військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Збройним силам у місто направили підкріплення, а рішення утримувати місто назвали стратегічним.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.