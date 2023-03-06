Російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування «Схiд» їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.Раніше повідомлялося, що сили ППО України в ніч проти 6 березня знищили безпілотники, якими окупанти намагалися атакувати Харківську область.Також вночі у повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.Також ми писали, що в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження. Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.