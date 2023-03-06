У Новому Осколі Білгородської області сьогодні вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Білгородської області РФ В’ячеслава Гладкова.Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. У соцмережах поширюються фото та відео із задимленням.»Збито 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного потерпілого, чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскольського округу», — заявив він. .Раніше ми писали, що у Білгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу «Транснефть-Дружба». Інцидент трапився 3 березня.Також повідомлялося, що у Білгородській області Росії розшукують озброєного мобілізованого, він втік з військової частини з автоматом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.