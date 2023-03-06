Російські військові змушують студентів у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області лагодити свою пошкоджену техніку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»У Волновасі Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні Генштабу.Раніше повідомлялося, що росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.Також ми писали, що опубліковані в соціальних мережах фотографії української трофейної техніки привели журналістів-розслідувачів на велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території покинутої шахти під Луганськом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.