Голова наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України» Уберт Беттонвіль вирішила скласти свої повноваження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Уберт Беттонвіль міністру енергетики Герману Галущенку, який опинився у розпорядженні редакції.»Незважаючи на мої щирі зусилля на благо компанії та військовий супротив України, деякі члени Наглядової ради довели, що вони не будуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління і їм має бути соромно за себе. Вони є основною причиною моєї відставки», — Написала в аргументації свого рішення Беттонвіль.Голова наглядової ради також заявила, що більше не може брати участь у процесі ухвалення рішень і не має наміру створювати додаткову вартість для компанії.Нагадаємо, що у липні 2021 року Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду «Магістральних газопроводів України». Зокрема, незалежних членів та представника держави.Також варто зазначити, що перший склад наглядової ради «Магістральних газопроводів» було затверджено у 2018 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.