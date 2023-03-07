Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманювати гроші з довірливих людей. Аферисти використовують схему «родич у біді», але ще до цього додається нібито лікар, який дзвонить жертві обману.Про це розповіли на сторінці Поліції Миколаївської області у Facebook.У чому суть розлучення на гроші

Так, у Миколаєві поліцейські затримали шахрая за схемою «родич у біді».

За допомогою до поліції звернулася 76-річна пенсіонерка. Жінка розповіла, що їй зателефонував незнайомець, назвавшись лікарем-ортопедом.

Він повідомив, що її онука потрапила під машину, а її телефон розбився, і зараз вона перебуває в лікарні, терміново потребуючи коштів на надскладну операцію.

Стурбована пенсіонерка одразу погодилася допомогти та сказала незнайомцю свою адресу. Незабаром у квартиру потерпілої прийшов молодик, якому вона віддала 40 тисяч гривень та 2000 доларів США. Лише згодом жінка зателефонувала онучці, від якої дізналася, що потрапила до пастки аферистів. Тієї ж миті пенсіонерка повідомила про те, що сталося в поліцію.

Зловмисника затримали біля пункту обміну грошей оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції та Миколаївського райуправління. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України «Шахрайство».

Цікаво, що шахрай розповів поліції, що його заробіток становив щонайменше 20 тисяч гривень. Він отримував дзвінки від свого «шефа» та їхав за адресами людей похилого віку за грошима.Нагадаємо, що шахрай «сколотив» стан на зниклих безвісти військових ЗСУ.Раніше ми розповідали про псевдоволонтера із Запоріжжя, який обдурив дружину бійця на 1 000 доларів.