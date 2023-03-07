Сьогодні, 7 березня, на більшості території України буде вирувати мокрий сніг та дощ. Хоча сильних опадів очікувати не варто.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»У багатьох областях України періодично з’являтиметься мокрий сніг чи дощ, залежно від температури повітря. Але тотальні опади — навряд, так, зарядами, наскоками», — розповіла вона.За її словами, впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3…+8 градусів, у південній частині, в Донецькій області та в окремих районах Дніпропетровської області до +7…+10 градусів, в Криму до +9…+13 градусів.»У Києві погода буде вологою, з періодичними мокрим снігом або дощем. Вдень потепліє до +4…+6 градусів», — додала вона.Як повідомлялося, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні до вихідних.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.