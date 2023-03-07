Українські військові знищили штурмовик Су-25 російських військ. Також підрозділи ЗСУ збили майже два десятки ворожих безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких – збиті. Крім ударних безпілотних літальних апаратів «Шахед-136″, за минулу добу наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів», — йдеться у повідомленні Генштабу.Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження оккупантів, а також удару зенітно-ракетного комплексу на вогневій позиції.Раніше повідомлялося, що українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські десантники нещодавно збили засекречений російський безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс «Картограф».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.