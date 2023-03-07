Як зберегти здоров’я в літньому віці — питання, яке актуальне для багатьох. Насамперед, вам потрібно дуже відповідально підходити до харчування.Чотири найважливіші компоненти харчування назвав на своїй сторінці в Instagram заслужений лікар Євген Комаровський.Чотири найголовніші компоненти харчування для людей похилого вікуКомаровський підкреслив, що коли ви складаєте раціон харчування, думаєте про здоров’я — ви повинні не забувати про чотири найважливіші елементи.Перший компонент – це клітковина. До неї відносяться овочі та фрукти.Другий – це вітамін D. Він потрібний у дозуванні 800-1000 одиниць.Третій компонент – це кальцій. Практично неможливо, зазвичай харчуючись людині похилого віку отримати в день добову норму цього мінералу, а це 1200 мг.І четвертий компонент – це вітамін B12. Це зазвичай продукти тваринного походження — яйця, м’ясо, риба. Норма вітаміну B12 на добу – 2,4 мкг.»Робіть правильні висновки. Довгих років вам життя», — побажав відомий медик українцям. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр.Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.