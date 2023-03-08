Українські захисники продовжують збивати російські повітряні цілі різних типів вдень та вночі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування «Північ».Так, 8 березня бійці НГУ «приземлили» один БПЛА окупантів.»Військовослужбовці, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед», — вказали в ОК «Північ».

Фото: Нацгвардійці знищили ворожий «мопед» (t.me/ok_pivnich1)Нагадаємо, протягом 7 березня ЗСУ відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК «Бук-М1-2”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.