Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області крадуть зерно у фермерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Зборойних сил України.Зазначається, що «у населеному пункті Улянівка Васильківського району за наказом так званої «російської окупаційної адміністрації» до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району».У Генштабі ЗСУ вказують, що загабники під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто крадуть зерно.Нагадаємо, у 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.До слова, СБУ виявила двох «міністрів» в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.