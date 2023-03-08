Гороскоп на початок березня попереджає про кардинальні зміни в житті кількох знаків Зодіаку відразу після Повного місяця. З’являться абсолютно нові можливості та приплив енергії, який дозволить здійснити заповітні бажання або розпочати рух у новому напрямку.Для когось зі знаків Зодіаку Повня стане відправною точкою для кардинальних змін, розповіли в Sante Plus.ДіваЯкщо ви народилися під цим знаком, то незабаром відчуєте приплив потужної енергії. Вам почне здаватися, що для вас немає нічого неможливого і ви навіть можете змусити Землю крутитись у зворотному напрямку. А це означає, що настав час діяти, ризикувати та не бояться змін.Доля приготувала вам сюрпризи, які відбуватимуться у період спадного Місяця – до 20 березня. Ви можете знайти старого друга, отримати невелику суму грошей, про яку давно забули. Якщо нещодавно кудись вкладали – отримаєте перший прибуток.СкорпіонПотужний сплеск енергії уготований Скорпіонам у цей Повний місяць. Це подіє на ваш організм як засіб, що очистить тіло та розум. І саме процес підготує вас до змін, які вже на порозі.Протягом найближчих днів ви зіткнетеся з низкою подій, які почнуть розвертатися з запаморочливою швидкістю. Не лякайтеся, Всесвіт надішле вам знаки, які приведуть вас до успіху. Довіртеся своїй інтуїції і йдіть туди, куди він вас підштовхує. Є шанс отримати сюрприз, який зігріє ваше серце.СтрілецьПовний місяць принесе вам на початку березня спокій і легкість. Однак будьте обережними, є ризик невеликого конфлікту з другою половинкою. Не поспішайте, не приймайте рішення поспіхом, все дуже швидко вщухне.А ви зможете зосередитись не лише на своїх фінансах, а й на своїй кар’єрі. У березні у вас є всі шанси досягти прогресу та здійснити найамбіційніші мрії. Просто наберіться терпіння, щоб не захлинутися емоціями.До речі, раніше ми писали про те, що астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким весна подарує максимум щастя.А ще розповідали про те, у кого зі знаків Зодіаку життя найближчими днями зміниться назавжди.