Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово захоплених територіях Донецької області, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Зокрема ворогу бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур. Мовиться про так звану «поліцію», «прокуратуру» та інших «органів».»Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про «рускій мір». Міста виходять з-під контролю росіян, а для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення «відряджати» працівників МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх «працівників», — зазначили у ЦНС.»Відрядження» будуть на ротаційній основі, а «працівники» отримуватимуть премії та статус учасників так званої «СВО».»Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на ТОТ», — додали у Центрі нацспротиву. Нагадаємо, розслідування щодо так званого «губернатора» Запорізької області Євгена Балицького завершено. Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.