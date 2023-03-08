У бюджеті Пентагону передбачать рекордні суми на закупівлю озброєння, а також на його дослідження і розробку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.За інформацією видання, з 835 млрд доларів оборонного бюджету 170 млрд направлять на закупівлю зброї, а 145 млрд — на дослідження і розробки. Журналісти зазначають, що обидві суми є рекордними, а сам бюджет Пентагону буде одним з найбільших у мирний час.»Регулярний бюджет міністерства оборони формується переважно за рахунок ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який у Пентагоні вважають головним потенційним суперником військового лідерства США», — пише Bloomberg.Анонімне джерело заявляє, що 13,5 млрд доларів планується виділити на закупку, розробку та модернізацію 83 літаків F-35, також відомо про закупівлю боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть бути використані у разі майбутнього конфлікту з Китаєм.Раніше Politico повыдомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена готується запропонувати Конгресу найбільший бюджет Пентагону в історії. Оскільки партійні розбирання щодо стелі боргу викликають загрозу глибоких скорочень планів фінансування армії.А до цього радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не очікує у 2023 році будь-якого скорочення коштів, закладених у бюджеті на допомогу Україні, зокрема військової.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.