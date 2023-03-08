Сьогодні, 8 березня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря підніметься до 16 градусів, у Києві — до 18 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»У середу в Україні очікується тепла погода. Весна сміливо заявиться про себе високою температурою повітря, очікується протягом дня 8-го березня +7..+14 градусів, на півдні +10….+16 градусів», — розповіла вона.За її словами, дощі періодично пройдуть в західних областях, подекуди на сході, півночі, та на південному сході.»Хоча опади не обіцяють бути задовгими, періодично змінюватимуться навіть сонечком. Вітер знову рвучкий, південного-західного напрямку, часом із штормовими поривами», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ столиці 8 березня очікується тепла вітряна погода з максимальною температурою повітря до +8 градусів.»Є ймовірність невеликого дощу», — додала вона. Як повідомлялось, раніше синоптик дала прогноз до вихідних.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.