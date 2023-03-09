Унаслідок російських ракетних обстрілів у ніч на 9 березня відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.Наразі станція знеструмлена та перейшла в режим блекауту 6 раз за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.»Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», — вказали у компанії.Окрім цього, всі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.»Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт. Через окупацію станції та втручання представників «Росатома» в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені», — додали в Енергоатомі.Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили, що ситуація з безпекою в районі Запорізької атомної електростанції загострилася — поблизу станції посилилися бойові дії.При цьому міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут.Водночас глава Міненерго зазначав, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі через захоплення росіянами ЗАЕС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.