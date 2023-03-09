В четвер, 9 березня, через аварійні знеструмлення внаслідок російських обстрілів з затримкою рухатиметься 15 поїздів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Укрзалізницю».З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 — на понад 30 хвилин.Зокрема: №191/192 Краматорськ Одеса +2:51 №7/8 Одеса Харків +2:42 №91/92 Харків Одеса +2:31 №53/54 Одеса Дніпро +2:23 №29/30 Ужгород Київ +1:54 №7/8 Чернівці Київ +1:52 №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38 №95/96 Рахів Київ +1:17 №23/24 Хелм Київ +1:14 №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11 №119/120 Львів Запоріжжя +0:55 №77/78 Одеса Ковель +0:51 №749/750 Київ Відень +0:40 №45/46 Харків Ужгород +0:32 №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30″Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день», — зазначили в компанії.Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.