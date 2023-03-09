В четвер, 9 березня, у якості превентивного заходу в трьох областях застосували екстренні відключення світла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.»Ранок. Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, як ви всі пам’ятаєте», — написав він.Оновлено (7:02)Пізніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що без світла залишаються приблизно 15% споживачів.В місцевих Telegram-каналах Дніпра також повідомляють про відключення електроенергії в області. Крім цього, в місті тимчасово призупинено рух електротранспорту.Аналогічне рішення було прийняте і в Одеській області.Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.Пізніше в Києві пролунав вибух у Голосіївському районі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.