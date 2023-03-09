В четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення київського міського голови Віталія Кличка.Кличко повідомив, що вибух стався у Святошинському районі. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їм надають медицинську допомогу.»Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків», — написав він.Оновлено (7:41)Кличко повідомив, що двох постраждалих було госпіталізовано. Наразі троє людей звернулись по медичну допомогу.Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.Ще один вибух стався в Голосіївському районі столиці.