В четвер, 9 березня, в Києві пролунав вибух.Про це повідомляє РБК-Україна.Вибух було чутно близько 5:50 ранку, від його звуку запрацювали сигналізації на автомобілях.Зазначимо, що в місті оголошена повітряна тривога, влада закликає жителів залишатися в укриттях.Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що на місці прильоту виникла сильна пожежа. Оновлено (6:26)Київській міській голова Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському районі Києва.»Всі служби слідують на місце. Детальніше — згодом», — написав він.Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.