Бійці «Гвардії наступу» проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців. Лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.Спікер Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, тоді можна говорити про залучення службовців до виконання завдань на фронті.»Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад — на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі мовиться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці», — вказав представник НГУ.За словами Музичука, в складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість — у лавах Нацгвардії.Наразі з моменту старту кампанії майже 1 000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору, — вже зараховані до строю.Нагадаємо, у МВС почали формувати 8 штурмових бригад «Гвардія наступу» для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.Із перших днів набору до «Гвардії наступу» була зафіксована позитивна динаміка щодо подачі заяво. За одну добу звернулося тисячі потенційних добровольців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.