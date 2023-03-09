В четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишились без світла та води.Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.Він зазначив, що за попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. Електротранспорт тимчасово не працює, в місті плануютться обмеження електроспоживання. На об’єктах критичної інфраструктури застосовуватимуть генератори.Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.В якості превентивного заходу в трьох областях застосували екстренні відключення світла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.