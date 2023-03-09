Російський репер Птаха (справжнє ім’я Давид Нурієв) вирушив на Донбас під виглядом благодійника. Він вирішив доставити до «ДНР» гуманітарну допомогу. Зараз він не виходить на зв’язок, і судячи з усього, потрапив під обстріл.Про це повідомила його PR-директор Марина Євстифєєва, пишуть росЗМІ.Деталі поїздки репера на ДонбасЯк повідомила Євстифєєва, телефон артиста наразі не відповідає.»Він справді їздив до Донецька. На зв’язок він не виходив, телефон відключений», — сказала вона.PR-супровід розповсюдив у ЗМІ останнє відео, записане репером. На ньому репер знімає себе на фоні пострілів. Після цього камера (ймовірно, телефон із камерою) падає.

Репер вирішив попіаритися з «гуманітаркою» на Донбасі (Скріншот із відео)Для довідкиДавид Нурієв, відомий під сценічними псевдонімами Птаха і Зануда, — російський реп-виконавець, кіноактор, учасник реп-групи «Три кити», колишній учасник реп-груп «Знедолені» та Centr. Читайте також, якими стали російськомовні українські зірки за рік війни.Раніше ми розповідали, хто з українських зірок став зі зброєю захищати Україну.