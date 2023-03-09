Президент України Володимир Зеленський заявив, що надані союзниками винищувачі могли би вирішити хід війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN.Він заявив, що питання надання винищувачів F-16 складне, і зараз Україна очікує на прийняття цього рішення.»Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо», — сказав Зеленський.Також він додав, що постачання західних винищувачів може вирішити хід війни.»Я сказав Байдену, що нам потрібні ці лікати, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні», — підкреслив президент.Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.