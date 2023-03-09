Сьогодні, 9 березня, тепла погода переважатиме практично повсюди в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»Протягом дня четверга температура повітря становитиме +10…+15 градусів, у північних областях та на північному заході +7…+13 градусів, у південній частині +12…+17 градусів», — розповіла вона.За даними синоптика, сьогодні також очікується поривчастий вітер.»Пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду», — додала Діденко.До того, дощі пройдуть у четвер у західних та північних областях.»У центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями», — додала вона.Погода в КиєвіУ Києві передбачається активна волога вітряна погода з періодичним дощем.»Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду. Буде завтра тепло, вдень до +12 градусів», — додала вона.Як повідомлялось, вже 10 березня в Україні «стане відчутно прохолодніше».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.