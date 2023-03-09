9 березня 2022 року у православному календарі — день Набуття глави Іоанна Предтечі. У народі святкується Іванів день.У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цієї датиІоанна Предтечі відомий ще як Іоанн Хреститель є одним із найшанованіших святих у православ’ї. Найбільше він прославився тим, що хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.Православна церква шанує Іоанна Предтечі двічі на рік – 7 червня та 8 березня. Перший день вшановує пам’ять Іоанна. Саме цього дня йому відсікли голову та викинули у болото.Іоан Предтечі за своє життя здійснив багато подвигів, жив у пустелі та пророкував прихід Месії. У народі церковне свято здобуття глави Іоанна Предтечі оповите безліччю звичаїв. На Русі цей день також називали святом птахів, оскільки саме 8 березня багато з них поверталися з теплих країв. А це символізує початок весни.Головні прикмети цього дня Синиці розспівалися — чекайте настання теплої погоди. Побачити лелеку чи жайворонка — на щастя, вдалий рік. Холодно і багато снігу – у квітні також буде сніг. Падає сніг — Великдень буде холодним. Теплий день — квітень має бути теплий, заморозків не очікується. Роги у Місяця яскраві та круті — можливі заморозки. Вівці збилися в купу і багато біліють — незабаром настане негода. Дятел стукає — до пізньої весни.Що сьогодні суворо не можна робити Не можна лягати рано спати. Не можна спати і вдень. Не можна в Іванів день ходити по заметах. Не можна готувати страви з качки. Не можна цього дня рубати дерева.Іменини у цей день святкують імена Іван та Еразм. Привітайте їх із днем ангела. Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.