Сьогодні, 10 березня, частину України підмочить дощ. У північних регіонах нашої країни можливий мокрий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ. На півночі України місцями дощ з мокрим снігом.Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень очікується в межах від +8 до +13 градусів, на півдні та заході — до +17. У північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4 +9 градусів.Вночі температура опуститься до +2 +7 градусів, а на півночі від +2 до -3. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, а ночі можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря у столиці вдень +6 +8 градусів, а вночі близько нуля.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць весни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.