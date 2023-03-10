Американський мільярдер Ілон Маск планує збудувати своє власне місто мрії в Техасі, США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.На зустрічах із землевласниками та агентами з нерухомості Маск та співробітники його компаній описали своє бачення нового проекту, як ідеальне місто вздовж річки Колорадо.Заплановане місто знаходиться поряд з об’єктами, що будуються Boring і SpaceX. Відомо, що Маск вже вигадав ім’я для міста майбутнього – Снейлбрук. Передбачається, що у місті на початковому етапі оселяться співробітники підприємств американського мільярдера.Відповідно до законодавства Техасу, місто повинне мати не менше 201 мешканця, перш ніж воно зможе подати заявку на реєстрацію, а потім отримати схвалення окружного судді. За словами прес-секретаря штату, округ Бастроп не отримував заяв від Маска чи якоїсь із його організацій. Раніше ми писали, що США не дозволили компанії Ілона Маска тестувати на людях мікрочіпи, що вживлюються в мозок людини для управління зовнішніми пристроями силою думки.Також повідомлялося, що Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Стан Маска виріс завдяки зростанню вартості акцій Tesla цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.