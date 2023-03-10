Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив на взаємозв’язку оборони України від російської військової агресії, із захистом їх власної країни, а також усієї Європи.Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцеве видання realidadea.md.У спілкуванні з журналістами глава уряду Молдови не зміг дати чіткої відповіді на питання про хід розслідування після падіння та ідентифікації ракет на території країни, але зазначив, що ці ракети «падають сюди через війну Росії та агресію в Україні».»Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу», — сказав Речан.Також, на думку прем’єра, Молдові слід зміцнювати свої можливості протиповітряної оборони.Глава уряду звернув увагу, що хоча прольотів ракет 9 березня, коли РФ влаштувала чергову атаку по Україні, над Молдовою не було, це «не означає, що не потрібно готуватися до ризиків».»Сьогодні Республіка Молдова стикається з цими викликами, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир і спокій. Зосередьмось і працюватимемо кожен на своєму місці», — сказав Речан.Додамо, що раніше Міноборони Молдови спростувало повідомлення про те, що нібито повітряний простір країни перетнули крилаті ракети, запущені військами РФ з акваторії Чорного моря, під час російської атаки по Україні 9 березня.Нагадаємо, 16 лютого у Молдові виявили уламки ракети біля кордону з Україною після чергової масованої атаки росіян. Це був уже четвертий такий випадок.Крім того, 10 лютого під час російської атаки на Україну одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.