Православні християни 10 березня традиційно вшановують пам’ять святителя Тарасія Константинопольського. У народі це свято названо днем Тараса Безсонного або Кумохою.Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Що відомо про святого ТарасаСвятитель Тарасій жив у Константинополі у VIII–IX століттях. Завдяки гарній освіті та знатному походженню отримав гарне місце при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Потім став сенатором за його матері, святої цариці Ірини.Народна назва свята – Кумоха від слова кума. Так раніше називали лихоманку, нечисту силу, яка становить велику небезпеку для людей і нападає 10 березня.У селах вірили, що Кумоха виходить із дрімучого лісу на Тараса і пробирається до хат. Існували забобони, що навіть Домовий не може протистояти їй. Вона вишукувала сплячу людину і заволоділа її тілом. Той одразу відчував жар, ломоту в суглобах і довго не міг видужати. Також вірили, що Кумоха може наслати хворобу на людину, яка дивиться з вулиці у вікно.Головні прикмети дня На Тараса Безсонного випав сніг — тиждень перед Великоднем буде непогожим. Якщо навколо дерев розтанув сніг, чекайте на тепло. Весна вже настала, отже, і осінь буде ранньою. Граки в’ють гніздо — незабаром погода встановиться. Крумкають ворони — до дощового літа.Що не можна робити сьогодні Категорично сьогодні заборонялося лягати спати вдень. Крім того, заборонялося будь-що планувати і робити серйозні покупки — бути біді. Важкі роботи з дому та фізичну роботу виконувати також заборонено. Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.