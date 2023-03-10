У місті Дальнегорськ Приморського краю РФ двоє мобілізованих у стані алкогольного сп’яніння вчинили стрілянину з автомата на вулиці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Радіо Свобода».Повідомляється, що солдати РФ нещодавно повернулися з війни в Україні та «захотіли полякати» місцевих жителів. У момент стрілянини обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Поліція, яка приїхала на місце події, їх затримала. Зазначається, що ніхто не постраждав, стрілянина велася у повітря.Також на початку тижня в місті Домодєдово Московської області поліція затримала мобілізованого, який втік з частини, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати гранату. Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Ясинувата Донецької області 20 російських ув’язнених, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій. Дезертирів розшукують.Також ми писали, що раніше російські солдати втекли з білоруського полігону під Барановичами. При собі вони мали автомат.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.