Уряд Британії закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росіян та білорусів у змаганнях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.За інформацією видання, серед спонсорів, до яких звернувся Лондон — Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інші.»Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми націлені не допустити, щоб режими РФ та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях. Росія та Білорусь не повинні повертатися до змагань, доки Володимир Путін не припинить свою незаконну війну «, — йдеться у листі уряду.Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях. Однак у січні 2023 року президент комітету Томас Бах виступив за те, щоб росіян та білорусів допустили до Олімпіади 2024 року.Нагадаємо, що 26 лютого Україна запровадила санкції проти президента російського Олімпійського комітету та членів Міжнародного олімпійського комітету.Раніше група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.