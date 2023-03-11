Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу введених проти неї санкцій.Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час бесіди з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.»Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів», — йдеться у повідомленні Білого дому.Зазначається, що під час переговорів Салліван наголосив на необхідності того, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти РФ.Сторони також обговорили протести у Грузії. Адміністрація Джо Байдена вітала відкликання законопроекту про іноагентів. Президент Грузії виступала проти документа та обіцяла накласти на нього вето.Раніше ми писали, що в США вітають рішення правлячої партії Грузії відкликати законопроект про «агентів іноземного впливу», який спричинив масові протести.Нагадаємо, що кілька днів тому в Грузії почалися масштабні протести на тлі ухвалення в першому читанні законопроекту про «іноагенти». Ці акції супроводжувалися сутичками з поліцією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.