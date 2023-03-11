Збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму в 2 трильйони гривень.Про це заявив перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської обласної військової адміністрації.Чиновник у ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування зазначив, що фіксація нових фактів збитків та руйнувань триває щодня.»Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне», — сказав він.За словами Гречаника, попередні підрахунки показують, що загалом шкода довкіллю становить уже понад 2 трильйони гривень.»Це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну — через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну», — наголошує заступник міністра.Нагадаємо, раніше глава Міндовкілля заявив, що через війну деякі природні ресурси України були втрачені завжди. Було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало шкоди 600 видам фауни та 750 видам флори.Додамо, перед цим у Раді зібралися підрахувати збитки, які Росія завдала фермерам та сільським господарствам.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.