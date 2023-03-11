11 березня православна церква вшановує пам’ять єпископа Газського Порфирія. У цей день не було заведено виконувати тяжку роботу. Натомість наші предки встановлювали годівнички для птахів, щоб передбачити, якою буде весна.Що не можна сьогодні робити та чого варто дотримуватися — читайте нижче в матеріалі Styler.Історія святаЄпископ Газський Порфирій народився в шляхетній і багатій родині в Македонії. У 25 років він вступив до Скитського монастиря в Єгипті, де протягом 5 років молився та служив Богу.Згодом Порфирій пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. Проте поселився там в Йордані в печері. Коли Порфирію виповнилося 40 років, він висвятив єрусалимський патріарх на священника і віддав на зберігання йому частину хреста Господнього.Єпископ палестинського міста Гази помер у 396 році.Що не можна сьогодні робити Чоловікам заборонено знайомитися з жінками або дівчатами. Не можна їсти м’ясні, молочні продукти, яйця і рибу. Не варто лихословити, лаятися, сваритися.Традиції наших предків11 березня весна повніше вступала у свої права, але сніг і морози все ще могли бути.Наші предки вірили, що в цей день у жінок може вселятися Кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. Саме тому чоловіки не знайомилися з ними цього дня.На деревах заведено було встановлювати годівнички для птахів. Таким чином передбачали, якою буде весна. 11 березня не виконували важку роботу, а натомість багато молилися.Народні прикмети З теплих країв повернулися перелітні птахи — рясно вродять зернові. Почалася заметіль — літо буде прохолодним і дощовим. Небо зоряне — до літньої засухи. Будування птахами гнізда на сонячній стороні — про холодне літо, а на північній стороні — про наближення погожих днів.Хто святкує імениниУ цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро та Іван.Раніше ми розповідали, що думає митрополит Епіфаній стосовно святкування 8 Березня.Читайте також, які головні свята будуть в Україні у 2023 році.