На Чернівецькій області шляховики почали встановлювати перший міст, який Україні передала Норвегія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.Переправа від норвезьких партнерів допоможе покращити автомобільне сполучення між Україною та Румунією. Тимчасовий міст встановлять у селі Глиниця на дорозі Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришень з під’їздом до пункту пропуску «Вадул-Сірет». Наявний міст на дорозі Т-26-07 визнано аварійним. Наприкінці 2021 року переправу демонтували. Через повномасштабне вторгнення ремонт споруди було припинено. З металевих конструкцій спеціалісти скомбінують 120-метрову переправу. Сьогодні розпочато підготовчі роботи щодо влаштування підходів до тимчасового мосту.Нагадаємо, раніше Норвегія передала Агентству поновлення 10 тимчасових мостових конструкцій. Перша партія прибула до України 11 січня. Після того, як вітчизняні фахівці вивчили тонкощі монтажу конструкцій, Агентство розподілило мости на дільниці державних доріг, де потрібно терміново покращити проїзд. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Норвегії десять мостів вартістю 30 млн. норвезьких крон (понад 3 млн. доларів США).Також ми писали, що Норвегія також передала Україні понад 100 генераторів. Їх направлять Держпрогранслужбі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .