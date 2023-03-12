Гороскоп на березень 2023 розповість про три знаки Зодіаку, яким не надто щаститиме найближчим часом. Астрологи кажуть, що для них настане «чорна смуга» в житті.Про це пише Sante Plus.БлизнюкиВас чекає неспокійний час, який може супроводжуватися втомою та тривогою. Не забувайте, що ви не самотні, і що ви завжди можете покластися на своїх близьких і наявні ресурси, які допоможуть вам подолати це випробування.Будьте сильними і позитивними, і ви вийдете з цього періоду ще сильнішими, ніж раніше.ДіваВи можете переживати глибоку внутрішню кризу в найближчі дні. Сумніви та дилеми можуть атакувати вас, але важливо, щоб ви могли зберігати надію та протистояти цим труднощам.Пам’ятайте, що всі життєві перешкоди можна подолати, проявивши трохи терпіння та наполегливості.СтрілецьВас чекає непростий період, однак це не повинно вас вибивати з колії, оскільки ви знайдете ресурс, щоб пережити цей важкий час. Пам’ятайте, що поспішні і необдумані рухи дуже ймовірно негативно позначаться на вас в цей період.Скористайтеся цим періодом повною мірою, щоб зосередитися на важливих аспектах свого життя. Астрологи вами радять триматися і бути терплячими.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найсімейнішими.Також читайте, кого зі знаків Зодіаку астрологи називають «нестаріючими».