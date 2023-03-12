Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то українці можуть під’єднатися до іншого доступного мобільного оператора.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.»На період воєнного стану в Україні діє послуга «Безкоштовний національний роумінг», — йдеться у повідомленні.Зазначається, що така можливість особливо актуальна в умовах перебоїв з електропостачанням. Як це робиться: Для Android: Налаштування — Мобільна мережа (Підключення) — Оператор; Для iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі.»Національний роумінг дуже потрібний для мешканців прифронтових територій. Особливо коли людина хоче повідомити про бажання евакуюватися», — додали у Мінреінтеграції.Нагадаємо, що безкоштовний роумінг для українців Європі діятиме ще півроку. Оператори ЄС та України продовжили відповідну угоду.Європейська комісія ухвалила пропозицію включити роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.