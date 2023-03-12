У Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо коронавірусу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.»Більше не треба самотестуватися у разі симптомів, а також перебувати вдома на карантині», — пишуть журналісти.Глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що COVID-19 тепер лікуватиметься як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. До вірусу підходитимуть так само як до інших респіраторних інфекцій.»Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу», — сказав міністр охорони здоров’я.За його словами, COVID-19 ніколи не зникне, але «майже всі в Нідерландах зараз створили такий захист», що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Зараз у лікарнях перебуває близько 900 інфікованих.Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.