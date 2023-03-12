Сенат Франції у ніч на 12 березня підтримав спірний проєкт пенсійної реформи, який передбачає, зокрема, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Франції Елізабет Борн.За цю ініціативу проголосували 195 сенаторів, проти — 112.»Після сотень годин дебатів Сенат прийняв план щодо пенсійної реформи. Це вирішальний етап, щоб довести до кінця реформу, яка забезпечить безпеку майбутніх наших пенсій», — написала вона.15 березня проект реформи повинен буде пройти перевірку об’єднаного комітету, що складається з представників нижньої та верхньої палат французького парламенту. Якщо комітет схвалить цей документ, 16 березня по ньому буде проведено остаточне голосування в обох палатах.

#Vote Après une centaine d’heures de débat, le Sénat adopte le texte de la réforme des retraites. Une étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites. Totalement engagée pour permettre une adoption définitive dans les prochains jours. pic.twitter.com/c2KC0XxB0s— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 11, 2023Нагадаємо, після оголошення про наміри провести реформи на вулиці Парижу вийшли протестувальники.7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.