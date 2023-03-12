Погода в Україні сьогодні, 12 березня погіршиться. Вночі буде шквальний вітер, очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа інформацією синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі в Україні дощ та мокрий сніг. Вдень у східній частині невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.Температура повітря становитиме: у північних областях вночі від 0 до +5 градусів, вдень +3 +5 градусів, на заході вночі від -2 до +2, а вдень +3 +7 градусів; у східних областях вночі +5 +10 градусів, вдень +8 +11; на півдні країни вночі +3 +5, а вдень +7 +10 градусів; у центральних областях вночі +1 +3 градуси, вдень +4 +6. Погода в КиєвіСьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, а вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, а вночі пориви 15-20 м/с.У Києві стовпчики термометрів вночі коливатимуться від -1 до +1, а вдень покажуть +3 +5 градусів.Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди та оголошували штормове попередження.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.