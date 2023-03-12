У нідерландській Гаазі затримали близько 700 учасників кліматичного протесту Extinction Rebellion, які перекрили автомагістраль A12, що зв’язує місто з іншими населеними пунктами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.Демонстранти кілька годин блокували дорогу, починаючи з полудня, незважаючи на заборону. Поліція закликала активістів піти, але деякі з них ігнорували це. Після кількох закликів правоохоронці задіяли водомети. Активісти, які залишилися, озброїлися дощовиками та парасольками.Демонстрантів, які не відповіли на заклики поліції, доправили до поліцейської дільниці міськими автобусами. Окрім того, муніципалітет надав активістам можливість пройти медичний огляд і висушити одяг після водометів.Мер Гааги заявив, що йому «сумний» той факт, що довелося задіяти водомети.Нагадаємо, що 7 березня в Парижі на мітингаг проти пенсійної реформи затримали більше 10 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.