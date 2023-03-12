Харківська обласна адміністрація продовжує обов’язкову евакуацію жителів Куп’янського району, де тривають активні бойові дії.Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.За його словами, лінія фронту проходить саме по Куп’янському напрямку, що робить його найгарячішим. Ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп’янської громади та атакує позиції українських військових.З цієї причини, зусиллями ОВА та волонтерських організацій, триває обов’язкова евакуація з цього напрямку цивільного населення, зокрема сімей з дітьми та маломобільних людей.Згідно зі словами посадовця, усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області. Наприклад, місто Житомир готове розмістити у достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп’янська.Нагадаємо, що українські прикордонники заявили, що на Куп’янському напрямку майже всі будівлі пошкоджені атаками росіян.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.