Відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.У номінації «Краща чоловіча роль» перемогу отримав талановитий актор Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі «Кит». Також у списках претендентів на перемогу були: Остін Батлер («Елвіс») Колін Фаррелл («Банши Інішерина») Пол Мескаль («Після сонця») Білл Наї («Жити»)Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучийВідбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.У номінації «Краща чоловіча роль» перемогу отримав талановитий актор Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі «Кит». Також у списках претендентів на перемогу були: Остін Батлер («Елвіс») Колін Фаррелл («Банши Інішерина») Пол Мескаль («Після сонця») Білл Наї («Жити»)Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на пер Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на перемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», — найстаріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», — найстаріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавжди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку «Золотої мажди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку «Золотої малини» потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.лини» потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.