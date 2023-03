У ніч на 13 березня відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.У номінації «Кращий фільм» перемогу отримала американська науково-фантастична картина режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана «Все завжди і водночас». Також у списках претендентів на перемогу були такі стрічки, як: На Західному фронті без змін Аватар: Шлях води Банши Інішерина Елвіс Фабельмани Тар Найкращий стрілець: Маверік Трикутник смутку Говорять жіУ ніч на 13 березня відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.У номінації «Кращий фільм» перемогу отримала американська науково-фантастична картина режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана «Все завжди і водночас». Також у списках претендентів на перемогу були такі стрічки, як: На Західному фронті без змін Аватар: Шлях води Банши Інішерина Елвіс Фабельмани Тар Найкращий стрілець: Маверік Трикутник смутку Говорять жінкиЦеремонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі «нкиЦеремонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на перемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річний ДжДолбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на перемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», — найстаон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», — найстаріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавжди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.А тим часом подивіться, як цьогоріріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавжди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.А тим часом подивіться, як цьогорічні номінанти відреагували на новину, що їх номінували на Оскар!чні номінанти відреагували на новину, що їх номінували на Оскар!

Where it all began… watch this year's nominees react to receiving the news they've been nominated for an Oscar!Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/k6SFde8OID— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2023 До слова, кіноакадемія так і не дозволила транслювати звернення Володимира Зеленського під час церемонії.Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку «Золотої малини» потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.