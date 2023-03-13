Відбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.У номінації «Найкраща жіноча роль» перемогу отримала головна героїня фільму «Все завжди та водночас» Мішель Єо. Також у списках претендентів на перемогу були: Кейт Бланшетт («Тар») Ана де Армас («Білявка») Андреа Райзборо («Заради Леслі») Мішель Вільямс («ФаВідбулася церемонія вручення Оскар 2023, де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року.У номінації «Найкраща жіноча роль» перемогу отримала головна героїня фільму «Все завжди та водночас» Мішель Єо. Також у списках претендентів на перемогу були: Кейт Бланшетт («Тар») Ана де Армас («Білявка») Андреа Райзборо («Заради Леслі») Мішель Вільямс («Фабельмани»)Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському тбельмани»)Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на перемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річеатрі «Долбі». Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.Цікаві факти про Оскар 2023Усі претенденти на перемогу у категорії «Краща чоловіча роль» вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.»На Західному фронті без змін» — перший номінант на «Кращий фільм», у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», -ний Джон Вільямс, який написав музику до фільму «Фабельмани», — найстаріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавжди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер. Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку «Золотої ма найстаріший номінант на Оскар 2023.Номінована на «Найкращу жіночу роль другого плану» за роль у фільмі «Чорна пантера: Ваканда назавжди» Анджела Бассетт — лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер. Раніше кінокритики назвали найневдаліші фільми та найгірших акторів року. До списку «Золотої малини» потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.лини» потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.