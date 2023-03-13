Російська пропаганда намагається схилити європейських сторонників пацифізму на свій бік і використати їх для поширення своїх наративів.Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.Росія вдається до використання наративів «хибного пацифізму», розповсюджуючи їх на тих європейців, які виступають з ідеями припинити бойові дії з міркувань гуманності. Це відбувається, бо РФ зараз зацікавлена у «перемир’ї», Російська пропаганда намагається схилити європейських сторонників пацифізму на свій бік і використати їх для поширення своїх наративів.Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.Росія вдається до використання наративів «хибного пацифізму», розповсюджуючи їх на тих європейців, які виступають з ідеями припинити бойові дії з міркувань гуманності. Це відбувається, бо РФ зараз зацікавлена у «перемир’ї», яке дасть їй можливості відновити сили.»У Польщі середовище фальяке дасть їй можливості відновити сили.»У Польщі середовище фальшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з Росією», — зазначив Жарин.Такі дії, за його словами, є частиною більш великого плану — зупинити підтримку України західними партнерами.Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідала про те, на які саме цілі спрямована російська пропаганда.Термінові та важливі повідомлення про війшивого пацифізму консолідується навколо Л.Сикульського, який викладає тези, що відповідають діяльності російської пропаганди, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з Росією», — зазначив Жарин.Такі дії, за його словами, є частиною більш великого плану — зупинити підтримку України західними партнерами.Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідала про те, на які саме цілі спрямована російська пропаганда.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.