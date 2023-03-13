Росіяни поповнюють ряди свого війська ув’язненими, яких звозять до Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.В Генштабі зазначили, що на тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.»Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів — із засудженими жінками», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, Росіяни поповнюють ряди свого війська ув’язненими, яких звозять до Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.В Генштабі зазначили, що на тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.»Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів — із засудженими жінками», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Росія готується до нової хвили мобілізації на тимчасово окупощо Росія готується до нової хвили мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей — до війська братимуть і неповнолітніх.Також росіяни готують «мобілізацію» в Маріуполі, на облік ставлять чоловіків від 2006 року народження.Термінові та важливі повідомлення про війваних територіях Донецької та Луганської областей — до війська братимуть і неповнолітніх.Також росіяни готують «мобілізацію» в Маріуполі, на облік ставлять чоловіків від 2006 року народження.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.