Сьогодні, у понеділок, 13 березня, в Україні місцями очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. При цьому термометри покажуть до 11 градусів теплаСьогодні, у понеділок, 13 березня, в Україні місцями очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. При цьому термометри покажуть до 11 градусів тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр..Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиОпадиХмарно з проясненнями. Вдень у західних областях місцХмарно з проясненнями. Вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.ями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.Ожеледиця та вітерОжеледиця та вітерУ західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.Вітер переважно південно-західниУ західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.й, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітряТемпература повітряВдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.Як повідомлялось, вчора, 12 березня, в Україні оголошували штормове попередження.Термінові та важливі повідомлення про війВдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.Як повідомлялось, вчора, 12 березня, в Україні оголошували штормове попередження.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.