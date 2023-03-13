Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.Про це повУкраїнські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.ідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали: особового складу — 159 800 (+710) осіб ліквідовано; танків — 3 474 (+8) одиниць; бойових броньованих машин — 6 774 (+5) одиниць; артилерійських систем — 2 503 (+16) одиниці; РСЗВ — 493 (+0) одиниці; засоби ППО — 259 (+0) одиниць; літаків — 304 (+0) одиниці; гелікоптерів — 289 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 109 (+1) одиниць; крилаті ракети — 907 (+0) одиниць; кораблі / катери — 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн — 5 354 (+6) одиниці; спеціальна техніка — 251 (+9) одиниця.Термінові та важливі повідомлення про вій особового складу — 159 800 (+710) осіб ліквідовано; танків — 3 474 (+8) одиниць; бойових броньованих машин — 6 774 (+5) одиниць; артилерійських систем — 2 503 (+16) одиниці; РСЗВ — 493 (+0) одиниці; засоби ППО — 259 (+0) одиниць; літаків — 304 (+0) одиниці; гелікоптерів — 289 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 109 (+1) одиниць; крилаті ракети — 907 (+0) одиниць; кораблі / катери — 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн — 5 354 (+6) одиниці; спеціальна техніка — 251 (+9) одиниця.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.